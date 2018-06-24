Срок оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) за сентябрь жителям Киева продлили до конца месяца. Об этом сообщает пресс-службе КГГА.

"Учитывая то, что в октябре жители получили счет на оплату за жилищно-коммунальные услуги с задержкой, срок оплаты за потребленные ЖК услуги с применением льготных тарифов до 20 числа продолжается до конца месяца", - отмечают в КГГА.

Отметим, что платежки традиционно приходят киевлянам к 10 числу, последние два месяца они приходят с опозданием.

Такая остановка связана с изменением договорных отношений в системе жилищно-коммунального хозяйства, переходом на прямые договорные отношения между исполнителями коммунальных услуг и потребителями.

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