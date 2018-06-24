Сестра Дэвида Бекхэма Джоанн рассталась со своим бойфрендом Крисом Доннелли, который является участником реалити-шоу Big Brother. Об этом сообщает Cosmopolitan .

В декабре 2017 года у пары родилась дочь Пэгги, что стало началом конца их отношений. Бекхэм и Доннелли не смогли выдержать тяготы жизни с маленьким ребенком и решили расстаться, они больше не живут вместе. Друзья бывших возлюбленных поделились, что пара приняла решение разорвать отношения, а дочь стала одной из причин. Они не хотели, чтобы ребенок видел ссоры, которые часто происходили между ними в последнее время.

Несмотря на это, Бекхэм и Доннелли остались друзьями. В настоящее время они собираются воспитывать ребенка по отдельности, однако посвящать дочери максимум своего времени.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, веский британский дизайнер и экс-участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм впервые прокомментировала слухи о разводе с супругом, футболистом Дэвидом Бекхэмом.

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