В течение текущих суток, с 7 часов утра и до 18 часов вечера соперник продолжал вооруженные провокации против наших войск. Враг 5 раз нарушал режим прекращения огня и во всех случаях обстрелы велись с запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ООС.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг обстрелял наши позиции с минометов калибром 82 мм, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Днем на Мариупольском направлении ситуация обострилась. Российские оккупационные войска вели плотный огонь по защитникам Водяного из ствольной артиллерии калибром 122 мм и 152 мм. Враг также активно применял минометы всех типов, автоматические гранатометы и стрелковое оружие. Во время боевых действий в этом районе один наш военнослужащий получил ранения.

Также обстрелов из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем и 82-мм минометов подверглись позиции украинских защитников у Гнутово и Богдановки, а Лебединское кроме артиллерии обстреливал танк.

Объединенные силы полностью контролируют ситуацию и надежно удерживают занимаемые рубежи.



Как сообщал боевики продолжают сосредоточивать тяжелую технику и вооружения во временно неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

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