Очередная коллекция марки выпустила целую серию кружевных бюстгальтеров под названием Beautiful.

Новую коллекцию продемонстрировали «ангелы» Сара Сампайо, Тейлор Хилл, Стелла Максвелл.

Фотосет моделей в нижнем белье получился очень ярким на фоне пушистых фатиновых юбок и мягких бархатных подушек.

Напомним, ранее сообщалось, что в шоу Victoria’s Secret участвовали две россиянки.

Также, была информация о том, что бывший ангел Victoria’s Secret оголилась для GQ.

Кроме того, были факты о том, что модели Victoria’s Secret передаривают бесполезные подарки.

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