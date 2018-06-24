|Представлена рождественская коллекция Victoria’s Secret
|24.06.2018 19:50
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Накануне всемирно известный бренд Victoria’s Secret презентовал рождественскую коллекцию нижнего белья.
Очередная коллекция марки выпустила целую серию кружевных бюстгальтеров под названием Beautiful.
Новую коллекцию продемонстрировали «ангелы» Сара Сампайо, Тейлор Хилл, Стелла Максвелл.
Фотосет моделей в нижнем белье получился очень ярким на фоне пушистых фатиновых юбок и мягких бархатных подушек.
Напомним, ранее сообщалось, что в шоу Victoria’s Secret участвовали две россиянки.
Также, была информация о том, что бывший ангел Victoria’s Secret оголилась для GQ.
Кроме того, были факты о том, что модели Victoria’s Secret передаривают бесполезные подарки.
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