Известно, что Каменских снимает про себя практически все: и походы к врачу, и сеансы антицелюлитного массажа, и, даже, себя без макияжа тоже показывает.

В последнем видеоролике Настя показала, что она кушает с утра, как готовит завтрак и какая у нее кухня.

Главным помощником на кухне является милая белая собачка Насти Мими, которая завтракает вместе со звездой. А Настя приготовила себе на завтрак овсянку со свежим яблоком и миндалем.

Напомним, ранее сообщалось, что Настя Каменских поражают своей естественной красотой.

Также, была информация о том, что у Каменской почти нету подруг.

Кроме того, писали о том, что Настя снялась обнаженной в мужском журнале.

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