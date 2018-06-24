|Настя Каменских показала, как она готовит завтрак на своей кухне
|24.06.2018 19:58
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Украинская певица Настя Каменских активно ведет свой видеоблог и все больше делится с подписчиками подробностями личной жизни, которые часто остаются за кадром.
Известно, что Каменских снимает про себя практически все: и походы к врачу, и сеансы антицелюлитного массажа, и, даже, себя без макияжа тоже показывает.
В последнем видеоролике Настя показала, что она кушает с утра, как готовит завтрак и какая у нее кухня.
Главным помощником на кухне является милая белая собачка Насти Мими, которая завтракает вместе со звездой. А Настя приготовила себе на завтрак овсянку со свежим яблоком и миндалем.
Напомним, ранее сообщалось, что Настя Каменских поражают своей естественной красотой.
Также, была информация о том, что у Каменской почти нету подруг.
Кроме того, писали о том, что Настя снялась обнаженной в мужском журнале.
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