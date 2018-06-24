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Украинские банки стали массово блокировать платежные карточки
24.06.2018 14:23
Украинские банки стали массово блокировать платежные карточки Многим клиентам украинских банков, в основном, это касается Ощадбанка, Укргазбанка и ПриватБанка, приходят сообщения о том, что заблокирована их карта.

Клиенты, подозревая мошенников, обращаются в банки. Но сотрудники финансовых учреждений поясняют, что клиентам необходимо прийти в отделение с паспортом и идентификационным кодом.

В НБУ пояснили, что банки проводят вполне законный мониторинг клиентов, которые снимают много наличных или переводят крупную сумму - при этом не используя карту в магазинах и супермаркетах. Такие карты ставят на контроль, а их владельцев «просят» пройти идентификацию. В противном случае, карту оставляют заблокированной. Особо внимательно проверяют клиентов без постоянного места работы.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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