|Украинские банки стали массово блокировать платежные карточки
|24.06.2018 14:23
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Клиенты, подозревая мошенников, обращаются в банки. Но сотрудники финансовых учреждений поясняют, что клиентам необходимо прийти в отделение с паспортом и идентификационным кодом.
В НБУ пояснили, что банки проводят вполне законный мониторинг клиентов, которые снимают много наличных или переводят крупную сумму - при этом не используя карту в магазинах и супермаркетах. Такие карты ставят на контроль, а их владельцев «просят» пройти идентификацию. В противном случае, карту оставляют заблокированной. Особо внимательно проверяют клиентов без постоянного места работы.
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