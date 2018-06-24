Место своего голосования на внеочередных парламентских выборах сменили уже 60 тысяч 350 граждан Украины. Об этом заявил глава Центризбиркома Михаил Охендовский.

По его информации, между избирателей, пожелавших сменить место голосования, 9 тысяч 258 человек из Донецкой области, 5 тысяч 154 - из Луганской и 1468 - из Крыма. "Эти показатели будут постоянно увеличиваться до понедельника, 20 октября", - подчеркнул глава ЦИК.

Он отметил, что только на территории Донецкой и Луганской областей зарегистрировано 5 млн 100 тысяч избирателей, что составляет седьмую часть только украинского электората.

20 октября истекает срок подачи документов о смене места голосования.

Напомним, в 14 из 32 избирательных округов Донецкой и Луганской областей парламентские выборы точно не состоятся. Сообщил глава Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский. Ранее Охендовский заявлял, что в округах, где голосование не будет проведено ни на одном из избирательных участков, выборы будут признаны такими, что не состоялись, после чего у ЦИК будут основания назначить в таких округах повторные выборы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира