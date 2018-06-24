|Игроки Аргентины сами определят состав команды на матч: против Сампаоли восстала вся команда
|24.06.2018 20:02
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После громкого фиаско Аргентины в матче против Хорватии (0:3) игроки восстали против тренера. Чемпион мира 1986 года Рикардо Джусти пообщался с менеджером сборной Бурручага и сделал неожиданное заявление, передает со ссылкой на .
"Футболисты сами определят состав на игру с Нигерией - это факт.
Если Сампаоли захочет сидеть на скамейке, он может это делать. Если
нет, то не проблема. Сампаоли встречался с президентом федерации
футбола Аргентины Клаудио ТАПИ в субботу и, судя по всем сохранил
должность. Однако, тренер может быть уволен уже после окончания
Чемпионата Мира. ", - передает его слова footballua.tv.
В матче против Хорватии сборная Аргентины выглядела мальчиками для битья, а не командой. Как результат - разгромное поражение 0:3.