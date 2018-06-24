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Латынина о РФ: Посмотрите на павшую Византию, узбекские пустыни, где убили великую цивилизацию, - вы этого хотите?
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24.06.2018 20:02
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В Кремле решили бороться с переменами при помощи невежества
граждан, что грозит стране экологической катастрофой и деградацией,
отметила российский публицист Юлия Латынина.
Латынина: Убивается не культура, не нация – будущее
Фото: Дарья Воронцова / Facebook "В Кремле поняли: лучшее
лекарство против любых перемен – это невежество. А чего? Вот
пирамиды там тысячи лет стоят, тысячу лет их строили –
и мы так же хотим. Я помню, как-то приходит моя
домработница, которая вдруг захотела получить высшее образование
и стала учиться в каком-то университете или институте
и говорит: "А правда, что американцы сами себя взорвали 11
сентября?" Я говорю: "Откуда вы это взяли?" Она говорит:
"А нам учитель в институте – такой хороший учитель – фильм
посмотреть велел", – рассказала публицист.20 июня в России лишили
аккредитации один из ведущих вузов, Московскую высшую школу
социальных и экономических наук "Шанинку", писала "Русская
служба BBC". Латынина отметила, что в отличие от "Шанинки", в РФ не
закрывают вузы, которые занимаются пропагандой или учат "попов
опрыскивать перед стартом" ракеты, которые после этого
падают."Посмотрите статистику: чем больше опрыскивают, тем больше
падают. Вот в США не опрыскивали – падали меньше. Там
прямая статистическая корреляция. Так вот этим убивается,
я даже не знаю как сказать… не культура,
не нация – будущее. Если вы мне скажете, что
не может нация одичать, я вам скажу: к сожалению,
может", – подчеркнула Латынина.Она напомнила, что в свое время
Византия деградировала в течение нескольких столетий, хотя ее
"не завоевывали никакие варвары" и в итоге исчезла с карты
мира. Она добавила, что аналогичная ситуация произошла в Средней
Азии, где была уничтожена великая цивилизация."Сейчас это очень
печально выглядящий регион. Это регион мертвый отчасти
в интеллектуальном смысле слова. Это поразительно, потому что
когда ты читаешь и понимаешь, что великие ученые были
из Балха, из Мерва, из Бухары, из тех самых
мест, которые сейчас либо пустыня, либо талибы. Эти места реально
за тысячу лет регрессировали не по сравнению
с остальным миром, который вырос, а по сравнению
с самими собой тысячу лет назад", – предупредила
журналистка.Латынина добавила, что Среднюю Азию постигла в том
числе экологическая катастрофа."Среднюю Азию поддерживала
изощренная система земледелия, которая не позволяла засоляться
почве... Эти регионы тупо утратили эту технологию вслед
за разнообразием и мультикультурностью.
И вот когда мы говорим о закрытии Шанинки,
о закрытии университетов, о кафедре теологии в МИФИ,
это вопрос очень простой: посмотрите на павшую Византию –
вы этого хотите? Посмотрите на узбекские пустыни,
на афганские горы, где некогда существовала великая
цивилизация, убитая – вы этого хотите?" – подытожила она.
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