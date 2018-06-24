В Кремле решили бороться с переменами при помощи невежества граждан, что грозит стране экологической катастрофой и деградацией, отметила российский публицист Юлия Латынина. Латынина: Убивается не культура, не нация – будущее Фото: Дарья Воронцова / Facebook "В Кремле поняли: лучшее лекарство против любых перемен – это невежество. А чего? Вот пирамиды там тысячи лет стоят, тысячу лет их строили – и мы так же хотим. Я помню, как-то приходит моя домработница, которая вдруг захотела получить высшее образование и стала учиться в каком-то университете или институте и говорит: "А правда, что американцы сами себя взорвали 11 сентября?" Я говорю: "Откуда вы это взяли?" Она говорит: "А нам учитель в институте – такой хороший учитель – фильм посмотреть велел", – рассказала публицист.20 июня в России лишили аккредитации один из ведущих вузов, Московскую высшую школу социальных и экономических наук "Шанинку", писала "Русская служба BBC". Латынина отметила, что в отличие от "Шанинки", в РФ не закрывают вузы, которые занимаются пропагандой или учат "попов опрыскивать перед стартом" ракеты, которые после этого падают."Посмотрите статистику: чем больше опрыскивают, тем больше падают. Вот в США не опрыскивали – падали меньше. Там прямая статистическая корреляция. Так вот этим убивается, я даже не знаю как сказать… не культура, не нация – будущее. Если вы мне скажете, что не может нация одичать, я вам скажу: к сожалению, может", – подчеркнула Латынина.Она напомнила, что в свое время Византия деградировала в течение нескольких столетий, хотя ее "не завоевывали никакие варвары" и в итоге исчезла с карты мира. Она добавила, что аналогичная ситуация произошла в Средней Азии, где была уничтожена великая цивилизация."Сейчас это очень печально выглядящий регион. Это регион мертвый отчасти в интеллектуальном смысле слова. Это поразительно, потому что когда ты читаешь и понимаешь, что великие ученые были из Балха, из Мерва, из Бухары, из тех самых мест, которые сейчас либо пустыня, либо талибы. Эти места реально за тысячу лет регрессировали не по сравнению с остальным миром, который вырос, а по сравнению с самими собой тысячу лет назад", – предупредила журналистка.Латынина добавила, что Среднюю Азию постигла в том числе экологическая катастрофа."Среднюю Азию поддерживала изощренная система земледелия, которая не позволяла засоляться почве... Эти регионы тупо утратили эту технологию вслед за разнообразием и мультикультурностью. И вот когда мы говорим о закрытии Шанинки, о закрытии университетов, о кафедре теологии в МИФИ, это вопрос очень простой: посмотрите на павшую Византию – вы этого хотите? Посмотрите на узбекские пустыни, на афганские горы, где некогда существовала великая цивилизация, убитая – вы этого хотите?" – подытожила она. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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