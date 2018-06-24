Пожар в доме народного депутата произошла в Херсоне. По данному факту открыто уголовное производство. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области, передает .

"Сегодня ночью в 2:51 в полицию от диспетчера службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение, что в Днепровском районе горит крыша жилого дома. На месте происшествия полицейские установили, пожар произошел в жилом доме народного депутата Украины", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали в 3:40. Среди граждан никто не пострадал

По данному факту внесены сведения в Единый список досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Проводятся необходимые следственные действия.

В пресс-службе партии БПП указано, что пожар произошел в доме народного депутата Украины Александра Спиваковского в Херсонской области.

Напомним, автомобиль активиста повредили во Львове. В багажнике автомобиля обнаружили предмет, похожий на ручную гранату.

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