Погода, Новости, загрузка...
Анфиса Чехова показала свои тату в интимных местах
24.06.2018 20:05
Анфиса Чехова показала свои тату в интимных местах
w460-30-267x300Многие знаменитости украшают свое тело татуировка. Анфиса Чехова — не исключение.

Накануне, телеведущая поделилась в Instagram откровенными фотоснимками своих интимных тату. На фото звезда облаченная в сексуальной комбинезон и демонстрирует аккуратные татуировки в области шеи и спины.

Необычный ракурс, поза, одежда и гармоничные тату привлекли внимание многих подписчиков. Фанаты отметили, что на данном этапе Анфиса заметно похудела и выглядит великолепно.

К фото звезда написала стих со своими размышлениями.

Следует отметить, что последнее время Чехова активно занимается спортом и йогой.

Анфиса очень гордится тем, что она все-таки сумела похудеть. Поэтому своей радостью и снимками с удовольствием делится с фолловерами в соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что Анфиса Чехова показала свои плечи в раскошном платье.

Также, была информация о том, что  Чехова показала свои плечи в раскошном платье.

915_content

 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить