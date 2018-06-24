Накануне, телеведущая поделилась в Instagram откровенными фотоснимками своих интимных тату. На фото звезда облаченная в сексуальной комбинезон и демонстрирует аккуратные татуировки в области шеи и спины.

Необычный ракурс, поза, одежда и гармоничные тату привлекли внимание многих подписчиков. Фанаты отметили, что на данном этапе Анфиса заметно похудела и выглядит великолепно.

К фото звезда написала стих со своими размышлениями.

Следует отметить, что последнее время Чехова активно занимается спортом и йогой.

Анфиса очень гордится тем, что она все-таки сумела похудеть. Поэтому своей радостью и снимками с удовольствием делится с фолловерами в соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что Анфиса Чехова показала свои плечи в раскошном платье.

Также, была информация о том, что Чехова показала свои плечи в раскошном платье.

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