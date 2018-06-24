|Порошенко и Путин договорились о полном исполнении минского протокола
|24.06.2018 20:06
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Президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин договорились в Милане об исполнении минского протокола «для создания доверия между сторонами».
Об этом сообщил журналистам президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу по итогам многосторонней встречи с участием лидеров ЕС и президентов Украины и России.
По словам господина Баррозу, ключевые пункты договоренностей - верификация режима прекращения огня, проведение выборов на Донбассе согласно украинскому законодательству и контроль над границей.
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