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​Порошенко и Путин договорились о полном исполнении минского протокола
24.06.2018 20:06

Президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин договорились в Милане об исполнении минского протокола «для создания доверия между сторонами».

 

Об этом сообщил журналистам президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу по итогам многосторонней встречи с участием лидеров ЕС и президентов Украины и России.

 

По словам господина Баррозу, ключевые пункты договоренностей - верификация режима прекращения огня, проведение выборов на Донбассе согласно украинскому законодательству и контроль над границей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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