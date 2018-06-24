Почти 7 тыс. жилых домов и хозяйственных построек повреждены в японской префектуре Осака на юго-западе острова Хонсю в результате произошедшего там 18 июня землетрясения магнитудой 6,1. Об этом сообщает ТАСС, передает .

В зоне бедствия также до сих пор отключены от системы подачи газа более 8,5 тыс. квартир и частных домов. Полностью газоснабжение предполагается восстановить 25 июня.

Как сообщал , число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,1 в Японии возросло до 395 человек, также погибли пять человек. Сейчас более тысячи человек находятся в эвакуационных центрах.

Напомним, в результате мощного землетрясения магнитудой 6,1, произошедшего в японской префектуре Осака, погибли три человека, еще 37 человек получили ранения. Движение скоростных и обычных поездов на юго-западе Японии практически полностью остановлено, а также нарушило авиасообщение на юго-западе страны.

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