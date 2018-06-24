|Пэрис Хилтон показала откровенный фотосет
|24.06.2018 20:13
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Знаменитая диджейка и любительница собак Пэрис Хилтон провела довольно откровенный фотосет.
Следует отметить, что на звезда были только сапоги с удлиненными острыми носиками.
Кроме того, что актриса на фото полностью голая, она еще и обмотала себя кабелем от микрофона. Своим фотоснимком Пэрис поделилась в Instagram.
Всего за час фотография набрала рекордных пятнадцать тысяч лайков.
Напомним, что Пэрис Хилтон на вечеринку не одела трусы.
Также, есть информация о том, что Пэрис Хилтон зарабатывает около $1 млн за обыкновенный DJ-сет.
Кроме того, известно, что Хилтон выложила за нового члена семьи 13000 долларов.
Есть сведения и о том, что Пэрис совратила Джастина Бибера.
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