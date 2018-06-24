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Пэрис Хилтон показала откровенный фотосет
24.06.2018 20:13
Пэрис Хилтон показала откровенный фотосет
1442313514_8rЗнаменитая диджейка и любительница собак Пэрис Хилтон провела довольно откровенный фотосет.

Следует отметить, что на звезда были только сапоги с удлиненными острыми носиками.

Кроме того, что актриса на фото полностью голая, она еще и обмотала себя кабелем от микрофона. Своим фотоснимком Пэрис поделилась в Instagram.

Всего за час фотография набрала рекордных пятнадцать тысяч лайков.

Напомним, что Пэрис Хилтон на вечеринку не одела трусы.

Также, есть информация о том, что Пэрис Хилтон зарабатывает около $1 млн за обыкновенный DJ-сет.

Кроме того, известно, что Хилтон выложила за нового члена семьи 13000 долларов.

Есть сведения и о том, что Пэрис совратила Джастина Бибера.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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