Лидеры европейских стран предложили установить международный контроль над украинской границей. Как передает УНН, об этом заявил премьер-министр Италии Маттео Ренци.

Предложение прозвучано в ходе переговоров на саммите АСЕМ в Милане.

"Мы поддержали предложение президента Франции (Франсуа Олланда - ред.) об установлении международного контроля над украинскими границами. В этой миссии могли бы участвовать Германия, Франция и Италия", - сообщил Ренци.

Сегодня на саммите АСЕМ прошла встреча президента Украины Петра Порошенко с европейскими лидерами и президентом России Владимиром Путиным. С европейской стороны во встрече принимали участие, помимо Ренци, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, президенты Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и Европейского Совета Херман ван Ромпей и новый глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Напомним, Государственная пограничная служба Украины не контролирует 298,5 км государственной границы с Российской Федерацией в Донецкой и Луганской областях.

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