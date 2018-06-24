В воскресенье, 24 июня, католическая церковь отмечает торжественный праздник — Рождество Иоанна Предтечи, который установлен в воспоминание событий, связанных с рождением Иоанна Крестителя, которые описаны в Евангелии от Луки (Лк.1:24-25, 57-68, 76, 80).

По учению иудаизма, перед приходом Мессии должен явиться его предшественник — предтеча, которым в соответствии с пророчеством Малахии (Мал. 4:5) считается предсказатель Илия, пишет со ссылкой на .

Житие Иоанна Предтечи

В христианстве учение о провозвестнике Мессии — Иисуса Христа — связано с образом пророка Иоанна Крестителя, возобновившего и продолжившего служение Илии. Как повествует Евангелие, сам Иисус назвал Иоанна «Илией, которому должно прийти» (Мф. 11:14).

Когда Иоанну исполнилось тридцать лет, он начал проповедовать в Иудейской пустыне, а затем в окрестностях реки Иордан. Он сурово обличал пороки общества и призывал к покаянию, возвещая о скором пришествии Мессии.

Его внешний вид также соответствовал описаниям облика Илии: он носил одежду из верблюжьего волоса, подпоясанную кожаным поясом, а пищей ему служила саранча и дикий мед (Мк. 1:10-16).

Проповедь Иоанна была настолько сильна, что вскоре вокруг него стали собираться ученики, основавшие общину его последователей — кумранитов. Внешним знаком покаяния и духовного обновления Иоанн избрал крещение — омовение в воде и погружение в нее (отсюда и имя — Креститель).

Принять крещение пришел и Иисус, о достоинстве которого как Мессии возвещал в своей проповеди Иоанн (Мф. 3: 14-15). Тем самым Иоанн Креститель проложил путь служению и учению Иисуса Христа.

Традиция прославлять Иоанна Крестителя в дни его рождения и мученической кончины сложилась еще в первых христианских общинах. С 3 века праздник Рождества Иоанна Предтечи уже широко отмечался как восточными, так и западными христианами — его называли «светлым торжеством» и «денницей Солнца правды». В начале 4 века праздник был введен в христианский календарь.

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