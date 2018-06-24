В зоне ответственности оперативно - тактической группировки "Север" мобильной разведывательной группой, осуществлявшей наблюдение за одним из участков на линии соприкосновения, были обнаружены и задержаны двое шпионов. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу оперативного командования "Север" на странице в Facebook.

После установления их личных данных оказалось, что задержанные имели проблемы с законом, а один из них и в настоящее время находится в розыске на территории Украины.



При осмотре личных вещей полученные неопровержимые доказательства, что задержаны собирают разведывательные сведения о военных Вооруженных сил Украины в пользу российско-оккупационных войск.



В настоящее время проверяется причастность задержанных на предмет совершения ими других преступлений.



"Данный факт в очередной раз доказывает нежелание жителей оккупированных территорий помогать деятельности оккупантов. Враг обманами и под давлением привлекает жителей с криминальным прошлым к разведывательной деятельности за феерические обещания отмены им приговоров", - добавили в пресс-службе.



Задержанные переданы в правоохранительные органы.



Как сообщал в населенном пункте Южное Донецкой области боевики сознательно уничтожили целые улицы.

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