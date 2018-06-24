В зоне ответственности оперативно - тактической группировки
"Север" мобильной разведывательной группой, осуществлявшей
наблюдение за одним из участков на линии соприкосновения, были
обнаружены и задержаны двое шпионов. Об этом сообщает со ссылкой на
пресс-службу оперативного командования "Север" на странице в
Facebook.
После установления их личных данных оказалось, что задержанные
имели проблемы с законом, а один из них и в настоящее время
находится в розыске на территории Украины.
При осмотре личных вещей полученные неопровержимые доказательства,
что задержаны собирают разведывательные сведения о военных
Вооруженных сил Украины в пользу российско-оккупационных
войск.
В настоящее время проверяется причастность задержанных на предмет
совершения ими других преступлений.
"Данный факт в очередной раз доказывает нежелание жителей
оккупированных территорий помогать деятельности оккупантов. Враг
обманами и под давлением привлекает жителей с криминальным прошлым
к разведывательной деятельности за феерические обещания отмены им
приговоров", - добавили в пресс-службе.
Задержанные переданы в правоохранительные органы.
Как сообщал в населенном пункте Южное Донецкой области
боевики сознательно уничтожили целые улицы.
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