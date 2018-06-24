|Россия осуществила 20 авиаударов по сирийскому городу
|24.06.2018 20:18
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По меньшей мере 20 ударов по сирийскому городу Бусра аль-Харир на границе с Иорданией осуществила российская авиация. Город контролирует сирийская оппозиция, передает со ссылкой на .
"Мы отследили вылазку пяти российских самолетов, совершивших 25 налета", - сказал источник агентства Reuters. Заявил, что военные реактивные самолеты отправились с российской авиабазы "Хмеймим" в западной провинции Латакия в Сирии.
Правозащитная организация "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR) заявила о 26 ударах российской авиации по району Дарья. Из них по городу Бусра аль-Харир был нанесен 21 удар.
Информации о жертвах пока нет.
Россия не наносила удары по этой сирийской провинции с лета 2017 года, когда были созданы зоны деэскалации, в том числе, в южных районах Сирии, уточняют в SOHR.
Наблюдатели с организаций "Белые каски" и Syrian Observatory for Human Rights обвинили российских военных в убийстве 44-х мирных жителей сирийского города Зардан 7 июня.