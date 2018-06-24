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19-летний пострадавший в результате нападения на лагерь ромов во Львове находится в тяжелом состоянии – врач
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24.06.2018 20:18
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19-летний юноша из лагеря ромов, который пострадал в результате
нападения в ночь на 24 июня, был госпитализирован с колото-резаными
ранами грудной клетки и правого плеча, рассказал врач восьмой
городской больницы Львова Владимир Баляс. На лагерь ромов напали в
ночь на 24 июня Фото: Igor Zinkevych / Facebook Врач отметил, что
пострадавший был госпитализирован с колото-резаными ранами грудной
клетки и правого плеча."Его состояние сейчас тяжелое, стабильное.
Он в сознании. Пока неизвестно, насколько он здесь задержится.
Будет проведено обследование, и потом станет известно", –
сказал доктор.Председатель общественной организации "Рома Украины
Тернипе" Николай Юрченко в комментарии "Громадському" рассказал,
что пострадавший находится под охраной.Он также сообщил, что в
лагере на момент нападения было 14 ромов. Всех, кроме
пострадавшего, отвезли в городской центр для бездомных.Вечером 23
июня на лагерь ромов на окраине Львова совершено
нападение. Все пострадавшие – ромы из Закарпатья. Полиция
задержала семерых несовершеннолетних злоумышленников
и 20-летнего организатора нападения. Им сообщили о
подозрении.В прокуратуре Львовской области сообщали, что только к
инциденту причастно 11 человек. Также там отмечали, что в
результате нападения 24-летний молодой человек погиб от
ножевых ранений, а еще три человека, между которых 10-летний
мальчик, было ранено.По данным издания Zaxid.net, на лагерь
напали участники неонацистской группировки "Трезвая и
злая молодежь". Сайт сообщает, что как организатора нападения
полиция задержала 20-летнего львовянина Андрея Тычку.
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