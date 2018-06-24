19-летний юноша из лагеря ромов, который пострадал в результате нападения в ночь на 24 июня, был госпитализирован с колото-резаными ранами грудной клетки и правого плеча, рассказал врач восьмой городской больницы Львова Владимир Баляс. На лагерь ромов напали в ночь на 24 июня Фото: Igor Zinkevych / Facebook Врач отметил, что пострадавший был госпитализирован с колото-резаными ранами грудной клетки и правого плеча."Его состояние сейчас тяжелое, стабильное. Он в сознании. Пока неизвестно, насколько он здесь задержится. Будет проведено обследование, и потом станет известно", – сказал доктор.Председатель общественной организации "Рома Украины Тернипе" Николай Юрченко в комментарии "Громадському" рассказал, что пострадавший находится под охраной.Он также сообщил, что в лагере на момент нападения было 14 ромов. Всех, кроме пострадавшего, отвезли в городской центр для бездомных.Вечером 23 июня на лагерь ромов на окраине Львова совершено нападение. Все пострадавшие – ромы из Закарпатья. Полиция задержала семерых несовершеннолетних злоумышленников и 20-летнего организатора нападения. Им сообщили о подозрении.В прокуратуре Львовской области сообщали, что только к инциденту причастно 11 человек. Также там отмечали, что в результате нападения 24-летний молодой человек погиб от ножевых ранений, а еще три человека, между которых 10-летний мальчик, было ранено.По данным издания Zaxid.net, на лагерь напали участники неонацистской группировки "Трезвая и злая молодежь". Сайт сообщает, что как организатора нападения полиция задержала 20-летнего львовянина Андрея Тычку. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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