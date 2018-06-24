Погода, Новости, загрузка...
На границе США более 500 детей иммигрантов воссоединились с семьями
24.06.2018 20:18
На границе США более 500 детей иммигрантов воссоединились с семьями
Власти США намерены воссоединить с родителями еще 24 ребенка в ближайшие сутки
Министерство внутренней безопасности США сообщило, что 522 ребенка нелегальных мигрантов воссоединились со своими родителями на границе страны.
На границе США более 500 детей иммигрантов воссоединились с семьями Фото: EPA-EFE
Некоторые дети не смогут вернуться к родителям из-за того, что нельзя определить степень их родственных связей, сообщает Reuters.
 
Напомним, Дональд Трамп подписал приказ, отменяющий разделение семей нелегальных мигрантов в США.
 
Также, Бундестаг в пятницу, 15 июня, поддержал предложение федерального правительства Германии по новым правилам воссоединения семей беженцев из ограниченным (субсидиарным) степенью защиты, не означает предоставление убежища или бессрочного пребывания.
  • Трамп подписал приказ, отменяющий разделение семей мигрантов
  • Бундестаг принял новые правила воссоединения семей беженцев

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить