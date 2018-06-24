|На границе США более 500 детей иммигрантов воссоединились с семьями
|24.06.2018 20:18
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Власти США намерены воссоединить с родителями еще 24 ребенка в ближайшие суткиМинистерство внутренней безопасности США сообщило, что 522 ребенка нелегальных мигрантов воссоединились со своими родителями на границе страны.
Фото: EPA-EFE
Некоторые дети не смогут вернуться к родителям из-за того, что нельзя определить степень их родственных связей, сообщает Reuters.
Напомним, Дональд Трамп подписал приказ, отменяющий разделение семей нелегальных мигрантов в США.
Также, Бундестаг в пятницу, 15 июня, поддержал предложение федерального правительства Германии по новым правилам воссоединения семей беженцев из ограниченным (субсидиарным) степенью защиты, не означает предоставление убежища или бессрочного пребывания.
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