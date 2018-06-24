На границе США более 500 детей иммигрантов воссоединились с семьями Власти США намерены воссоединить с родителями еще 24 ребенка в ближайшие сутки Министерство внутренней безопасности США сообщило, что 522 ребенка нелегальных мигрантов воссоединились со своими родителями на границе страны. Фото: EPA-EFE Некоторые дети не смогут вернуться к родителям из-за того, что нельзя определить степень их родственных связей, сообщает Reuters. Напомним, Дональд Трамп подписал приказ, отменяющий разделение семей нелегальных мигрантов в США. Также, Бундестаг в пятницу, 15 июня, поддержал предложение федерального правительства Германии по новым правилам воссоединения семей беженцев из ограниченным (субсидиарным) степенью защиты, не означает предоставление убежища или бессрочного пребывания. Трамп подписал приказ, отменяющий разделение семей мигрантов

Бундестаг принял новые правила воссоединения семей беженцев Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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