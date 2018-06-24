Известно, что пара уже встречается почти два года и очень близка. Кроме того, на данном этапе отношений влюбленные подумывают о том, чтобы узаконить свои отношения и отпраздновать свадьбу.

Сандра заявляет, что нашла того человека с которым сможет воспитывать своих детей.

Друзья пары также отмечают, что их любовь очень сильная и глубокая, они единомышленники и понимают друг друга с полу слова.

Обсуждения даты свадьбы все чаще и чаще происходят между влюбленных, но точная дата еще не была озвучена.

Напомним, ранее сообщалось, что Сандра Баллок хочет второго приемного ребенка.

Кроме того, была информация о том, что в жилье Сандры Баллок прокрался преступник.

Также, есть сведения о том, что Сандра в списке самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.

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