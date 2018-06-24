Премьер-министр Италии Маттео Ренци рассказал, как сегодня утром прошла встреча президента Украины Петра Порошенко с Владимиром Путиным в Милане.

По словам итальянского политика, который вместе с другими лидерами ЕС присутствовал на этой встрече, в комментарии La Repubblica заявил: «Я думаю, был сделан шаг в перед, хотя разногласия остались… ЕС не может смириться с нестабильностью Украины, но нам нужно участие России в мировых процессах».

Ренци также добавил, что разговор президента Украины и РФ был «четким и откровенным».

«Окончание кризиса в Украине будет в ближайшие дни или недели. Все стороны подчеркивали важность быстрого завершения противостояния», - добавил итальянский премьер.

В свою очередь об утренней встрече высказался и президент совета Европы Герман Ван Ромпей.

Он сказал, что в разговоре о мирном плане завершения конфликта на Донбассе ключевым словом было «исполнение». ЕС и Украина настаивали на необходимости всех сторон выполнять условия минских договоренностей.

«Также мы обсуждали два специфических вопроса. Один из них - это организация выборов в Украине, которые будут проведены через пару недель и через месяц. А второй - это мониторинг границ, - сказал Ромпей. - Мы договорились, что требуется дальнейшее обсуждение сегодня после обеда, а также в течение ближайших дней».

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