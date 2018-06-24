Министерство юстиции США передало Палате представителей более
тысячи новых секретных документов по делу о возможном вмешательстве
России в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщает
Associated Press, передает
Большинство из документов связано с расследования ФБР о
вмешательстве в России в выборы президета США и обработкой
электронных писем демократки Хиллари Клинтон.
В документах также есть ответ на вопрос, использовали ФБР
"конфиденциальные человеческие источники", прежде чем официально
начали расследование в отношении действий России в 2016 году.
Как пишет AP, их передали под угрозой отставки и привлечения
сотрудников министерства к ответственности за неуважение к
Конгрессу.
Как сообщал Трамп требует расследования возможного внешнего
вмешательства в его кампанию.
Напомним, министерство юстиции США дало поручение генеральному
инспектору ведомства в рамках текущего процесса оценки выдачи
разрешений на проведение слежки проверить, не было наблюдение за
членами предвыборного штаба президента Дональда Трампа в 2016 году
политически мотивированным.
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