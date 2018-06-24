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Латынина об РФ: Посмотрите на павшую Византию, узбекские пустыни, где убили великую цивилизацию, - вы этого хотите?
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24.06.2018 20:26
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В Кремле решили бороться с переменами при помощи невежества
граждан, что грозит стране экологической катастрофой и деградацией,
отметила российский публицист Юлия Латынина.
Латынина: Убивается не культура, не нация – будущее
Фото: Дарья Воронцова / Facebook "В Кремле поняли: лучшее
лекарство против любых перемен – это невежество. А чего?
Вот пирамиды там тысячи лет стоят, тысячу лет
их строили – и мы так же хотим. Я помню,
как-то приходит моя домработница, которая вдруг захотела получить
высшее образование и стала учиться в каком-то
университете или институте, и говорит: "А правда, что
американцы сами себя взорвали 11 сентября?" Я говорю: "Откуда
вы это взяли?" Она: "А нам учитель в институте –
такой хороший преподаватель – фильм посмотреть велел", –
рассказала публицист.20 июня в России лишили аккредитации один
из ведущих вузов – Московскую высшую школу социальных и
экономических наук "Шанинку", писала "Русская служба BBC".
Латынина отметила, что в отличие от "Шанинки" в РФ не закрывают
вузы, которые занимаются пропагандой или учат "попов опрыскивать
перед стартом" ракеты, которые после этого падают."Посмотрите
статистику: чем больше опрыскивают, тем больше падают. Вот
в США не опрыскивали – падали меньше. Там прямая
статистическая корреляция. Так вот этим убивается,
я даже не знаю как сказать… не культура,
не нация – будущее. Если вы мне скажете, что
не может нация одичать, я вам скажу: к сожалению,
может", – подчеркнула Латынина.Она напомнила, что в свое время
Византия деградировала в течение нескольких столетий, хотя ее
"не завоевывали никакие варвары", и в итоге исчезла с карты
мира. Она добавила, что аналогичная ситуация произошла в Средней
Азии, где была уничтожена великая цивилизация."Сейчас это очень
печально выглядящий регион. Это регион мертвый отчасти
в интеллектуальном смысле слова. Это поразительно, потому что
когда ты читаешь и понимаешь, что великие ученые были
из Балха, из Мерва, из Бухары, из тех самых
мест, которые сейчас либо пустыня, либо талибы. Эти места реально
за тысячу лет регрессировали не по сравнению
с остальным миром, который вырос, а по сравнению
с самими собой тысячу лет назад", – предупредила
журналистка.Латынина добавила, что Среднюю Азию постигла в том
числе экологическая катастрофа."Среднюю Азию поддерживала
изощренная система земледелия, которая не позволяла засоляться
почве... Эти регионы тупо утратили эту технологию вслед
за разнообразием и мультикультурностью.
И вот когда мы говорим о закрытии "Шанинки",
о закрытии университетов, о кафедре теологии в МИФИ,
это вопрос очень простой: посмотрите на павшую Византию –
вы этого хотите? Посмотрите на узбекские пустыни,
на афганские горы, где некогда существовала великая
цивилизация, убитая – вы этого хотите?" – подытожила
она.
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