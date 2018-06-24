Совет Европы требует прозрачного и быстрого расследования инцидента

"Мы осуждаем очередное набег на цыган, о чем сегодня сообщила полиция. Мы в ужасе, что на этот раз одного человека убили. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без промедления", - написал пресс-секретарь генсека СЕ Даниэль Гольтґен в своем Twitter.

Напомним, в субботу поздно вечером в результате нападения злоумышленников на лагерь цыган на окраине Львова один человек погиб, четверо травмированы. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.