|В Совете Европы осудили нападение на цыган: "Мы в ужасе"
|24.06.2018 20:26
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Совет Европы требует прозрачного и быстрого расследования инцидентаСовет Европы осудил набег на лагерь цыган в Львове.
Фото:facebook.com/ukraine.coe
"Мы осуждаем очередное набег на цыган, о чем сегодня сообщила полиция. Мы в ужасе, что на этот раз одного человека убили. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без промедления", - написал пресс-секретарь генсека СЕ Даниэль Гольтґен в своем Twitter.
Напомним, в субботу поздно вечером в результате нападения злоумышленников на лагерь цыган на окраине Львова один человек погиб, четверо травмированы. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
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