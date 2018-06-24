|Напад на табір ромів у Львові кваліфікували як умисне вбивство.
|24.06.2018 20:26
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Поліція кваліфікувала напад на ромський табір на околицях Львова як умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою. У нападі у ніч проти неділі загинула одна людина, ще четверо зазнали поранень.
У поліції повідомили, що загиблий - 24-річний юнак. Він отримав смертельні ножові поранення.
Серед поранених - 10-річний хлопчик і його 30-річна мама та двоє 19-річних юнаків.
"Загиблого кололи ножами групою і з однозначною метою вбивства. Маму порізали за те, що пробувала захистити 10-річну дитину", - розповів подробиці злочину міський голова Львова Андрій Садовий.
За його словами, один поранений все ще у лікарні в середньому стані тяжкості. Інші постраждалі - під захистом поліції, вони перебувають у статусі свідків.
Раніше у поліції повідомляли, що невідомі у масках напали на табір ромів, що знаходився у лісопосадці неподалік вулиці Трускавецької на околицях міста. За даними поліції, нападників було до десятка. Це сталося увечері суботи - близько 23:30.
Поліція затримала сімох молодиків за підозрою у вчиненні злочину - більшості із них від 17 до 18 років. Усі вони - жителі Львова. Крім того, правоохоронці затримали "організатора" - 20-річного юнака. На місці злочину також знайшли ніж, яким убили 24-річного рома.
У поліції запевняють, що притягнуть до відповідальності винних у нападі.
Це вже не перший подібний напад на ромський табір в Україні за останні кілька місяців.
На початку червня поліція Києва розпочала кримінальне провадження через те, що представники організації "Національні дружини" потрощили порожній табір ромів у парку "Голосіївський".
20 квітня у Києві ж відбувся напад націоналістів на табір ромів на Лисій горі. Тоді повідомлялось, що націоналісти прогнали ромів з Лисої гори та спалили їхні намети. Після цього поліція також розпочала кримінальне провадження.
У травні 2018 року напад на табір ромів відбувся на Тернопільщині.
Правозахисники закликали правоохоронців не допускати порушень прав національних меншин, зокрема і ромів.
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