Поліція кваліфікувала напад на ромський табір на околицях Львова як умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою. У нападі у ніч проти неділі загинула одна людина, ще четверо зазнали поранень.

У поліції повідомили, що загиблий - 24-річний юнак. Він отримав смертельні ножові поранення.

Серед поранених - 10-річний хлопчик і його 30-річна мама та двоє 19-річних юнаків.

"Загиблого кололи ножами групою і з однозначною метою вбивства. Маму порізали за те, що пробувала захистити 10-річну дитину", - розповів подробиці злочину міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, один поранений все ще у лікарні в середньому стані тяжкості. Інші постраждалі - під захистом поліції, вони перебувають у статусі свідків.

Раніше у поліції повідомляли, що невідомі у масках напали на табір ромів, що знаходився у лісопосадці неподалік вулиці Трускавецької на околицях міста. За даними поліції, нападників було до десятка. Це сталося увечері суботи - близько 23:30.

Поліція затримала сімох молодиків за підозрою у вчиненні злочину - більшості із них від 17 до 18 років. Усі вони - жителі Львова. Крім того, правоохоронці затримали "організатора" - 20-річного юнака. На місці злочину також знайшли ніж, яким убили 24-річного рома.

У поліції запевняють, що притягнуть до відповідальності винних у нападі.

Це вже не перший подібний напад на ромський табір в Україні за останні кілька місяців.

На початку червня поліція Києва розпочала кримінальне провадження через те, що представники організації "Національні дружини" потрощили порожній табір ромів у парку "Голосіївський".

20 квітня у Києві ж відбувся напад націоналістів на табір ромів на Лисій горі. Тоді повідомлялось, що націоналісти прогнали ромів з Лисої гори та спалили їхні намети. Після цього поліція також розпочала кримінальне провадження.

У травні 2018 року напад на табір ромів відбувся на Тернопільщині.

Правозахисники закликали правоохоронців не допускати порушень прав національних меншин, зокрема і ромів.