Бутоньерка жениха… Именно она очень тонко дает понять, кто виновник свадебного торжества. В этой статье портал nashasvadba.net подобрал для жениха несколько вариантов стильных и оригинальных бутоньерок.

Бутоньерка для жениха: какие цветы выбрать?

Безусловно, цветы для свадебной бутоньерки необходимо подбирать особенно внимательно. Во-первых, они обязательно должны гармонировать с букетом невесты, а во-вторых, выдержать практически целые сутки без влаги.

Подойдут ли для создания бутоньерок искусственные цветы? Конечно! Это позволит тебе значительно сэкономить. Но все-таки живые растения выглядят гораздо изысканнее. Ни в коем случае не переживай, что цветы испортят твой наряд, ведь часто стебель ставят в специальную капсулу или оборачивают ленточкой. Поэтому ни о каких пятнах не может быть и речи.

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