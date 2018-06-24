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Россия нанесла 26 авиаударов по Сирии
24.06.2018 14:02
Россия нанесла 26 авиаударов по Сирии
Данных о жертвах пока нет
Российские воздушные силы нанесли ряд авиаударов по городу Бусра аль-Харир на юго-западе Сирии.
Фото: syriahr.com

26 авиаударов осуществили на район Дарья, из них 21 - непосредственно по городу Бусра аль-Харири, сообщила правозащитная организация "Сирийский центр наблюдения соблюдения прав человека" (SOHR).

Россия не прибегала к авиаударам на территории Сирии с тех пор, как летом 2017 года были созданы зоны деэскалации на юге Сирии, отмечают в SOHR

Источники в оппозиции заявили, что российские самолеты ударов по повстанцам на юго-западе Сирии 24 июня, обеспечивая воздушное прикрытие для сирийских военных подразделений, сообщает Reuters.

Напомним, что в ночь на 8 июня авиация России нанесла масштабного удара по удерживаемой сирийскими повстанцами провинции Идлиб, что привело к гибели 44 человек.

Северо-Западный регион Идлиб остается самым большим районом Сирии в руках повстанцев, воюющих с правительством Дамаска.

В последние годы десятки тысяч боевиков и мирных жителей бежали туда из районов страны, армия режима Башара Асада отбила с помощью России и Ирана.

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