Данных о жертвах пока нет

26 авиаударов осуществили на район Дарья, из них 21 - непосредственно по городу Бусра аль-Харири, сообщила правозащитная организация "Сирийский центр наблюдения соблюдения прав человека" (SOHR).

Россия не прибегала к авиаударам на территории Сирии с тех пор, как летом 2017 года были созданы зоны деэскалации на юге Сирии, отмечают в SOHR

Источники в оппозиции заявили, что российские самолеты ударов по повстанцам на юго-западе Сирии 24 июня, обеспечивая воздушное прикрытие для сирийских военных подразделений, сообщает Reuters.

Напомним, что в ночь на 8 июня авиация России нанесла масштабного удара по удерживаемой сирийскими повстанцами провинции Идлиб, что привело к гибели 44 человек.

Северо-Западный регион Идлиб остается самым большим районом Сирии в руках повстанцев, воюющих с правительством Дамаска.