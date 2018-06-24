|Киру Найтли назвали женщиной года
|24.06.2018 20:27
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Всемирно известный журнал Harper’s Bazaar до всех почетов Кири Найтли добавил еще и титул Женщина года.
Церемония награждения прошла ночью 31 октября в Британии, в модном лондонском отеле Claridg. Популярную премию ежегодно вручают известным женщинам: актрисам, моделям, дизайнерам, звездам шоу-бизнеса.
В номинации Бизнесвумен победила модель Роузи Гантингтон-Вайтли, основательница собственной линии косметики в 2016 году.
Напомним, ранее сообщалось, что Кира Найтли осталась без волос и носит парик.
Также, были сведения о том, что Кира не советовала бы дочери становиться актрисой.
Кроме того, была информация о том, что Найтли стала за плиту ради мужа.
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