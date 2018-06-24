Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал единственным виновником украинского кризиса бывшего президента Украины Виктора Януковича, сообщает Интерфакс в пятницу.

"В событиях на Майдане и всем, что случилось потом, кто виноват? Виноват мой прежний очень хороший друг - Янукович. Только он повинен в том, что произошло в Украине", - заявил глава белорусского государства на пресс-конференции в Минске в пятницу, 17 октября.

При этом Лукашенко отметил, что раньше у него с Януковичем были дружеские отношения, но после февральских событий он с бывшим украинским президентом не встречался.Напомним, 26 марта сообщалось, что Лукашенко осудил и раскритиковал Януковича "как друга".

В Милане в пятницу, 17 октября, прошла многосторонняя встреча по ситуации в Украине в рамках 10 саммита "Азия-Европа" (АСЕМ). В ней приняли участие президент Украины Петр Порошенко, президент России Владимир Путин и ряд европейских лидеров.

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