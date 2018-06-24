На досрочных парламентских выборах в Турции лидирует блок, возглавляемый правящей партией президента Реджепа Тайипа Эрдогана. После подсчета 45% голосов блок "Народный альянс", в который входят "Партия справедливости и развития" (АК Party), возглавляемая Эрдоганом, и Партия националистического движения (МНР), имеют 58,1% голосов. Об этом сообщает государственное турецкое агентство Anadolu, передает

Оппозиционный блок "Национальный альянс", в который входят "Народно-республиканская партия" (СНС), "Хорошая партия" (Iyi) и партия "Saadet", имеют около 30% голосов.

Прокурдской партия HDP набирает 9,3% голосов. Остальные политические силы не набирают и 1,5% голосов.

Как сообщал действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь выиграет президентские выборы. По предварительным данным экзит-полов после обработки почти 18% голосов, он набрал 58,11% голосов избирателей.

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