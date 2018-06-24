В матче Кубка мира между сборными Германии и Швеции произошло ужасное событие. Не повезло Себастьяну Руди, который проводил свой первый матч на мундиале, передает со ссылкой на .

"В одном из эпизодов матча хавбек Баварии получил бутсой в лицо. Как результат, Себастиану сломали нос.

Он покинул поле матча на 30-й минуте матча. Врачи Бундестима уже подтвердили диагноз, скоро станет известно, когда футболист снова сможет выйти на поле ", - сообщает "Футбол24".

Матч между Германией и Швецией стал оным из самых драматичных на Кубке мира. Развязка поединка наступила на 95 минуте матча.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира