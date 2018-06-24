Лидеры 16 стран ЕС собрались для неофициального совещания по вопросам миграции
24.06.2018 20:34
В пресс-службе Еврокомиссии сообщили, что европейские лидеры
собрались в Брюсселе, чтобы подписать коллективное соглашение по
вопросам миграции. Лидеры ЕС собрались в Брюсселе Фото: European
Commission / Facebook В Еврокомиссии отметили, что лидеры ЕС
изучали пути сближения и подготовки почвы для коллективных
соглашений."'; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str);
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ЕС собрались для неофициального совещания по вопросам миграции
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