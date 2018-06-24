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С оккупированного Донбасса пытались незаконно вывезти картины Кикинева стоимостью более 3,5 миллиона грн
24.06.2018 20:34
С оккупированного Донбасса пытались незаконно вывезти картины Кикинева стоимостью более 3,5 миллиона грн
Коллекцию из 210 картин Кикинева задержали на КПВВ "Новотроицкое"
Пограничники вместе с сотрудниками СБУ задержали водителя, который пытался перевезти через линию соприкосновения 210 картин художника Василия Кикинева, ориентировочная стоимость которого составляет три с половиной миллиона гривен.
С оккупированного Донбасса пытались незаконно вывезти картины Кикинева стоимостью более 3,5 миллиона грн Фото: facebook.com/pressjfo.news
Об этом сообщает штаб ООС.
 
"Сотрудники управления оперативного обеспечения ГУ ДФС в Донецкой области, которые включены в состав Объединенных сил, несли службу в составе фискального наряда на КПВВ" Новотроицкое ", вместе с работниками Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы осуществили осмотр автомобиля ГАЗ 330214з КТП- 6. при осмотре установлено, что водитель указанного транспортного средства на основании документов с признаками подделки пытался перевезти с временно оккупированной территории картины известного художника Кикинева В. М. в количестве 210 штук ческие товно стоимостью более 3,5 млн.гривен", - рассказали в штабе.
 
Был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП. Товарно-материальные ценности изъяли до принятия законного решения.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил стратегию борьбы с контрабандой.
 
Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал правительство внести законопроект об уголовной ответственности за контрабанду на рассмотрение Верховной Рады. По его словам, потери от контрабанды в Украине достигают $ 4 млрд в год.

 

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