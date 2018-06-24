Коллекцию из 210 картин Кикинева задержали на КПВВ "Новотроицкое"

Об этом сообщает штаб ООС.

"Сотрудники управления оперативного обеспечения ГУ ДФС в Донецкой области, которые включены в состав Объединенных сил, несли службу в составе фискального наряда на КПВВ" Новотроицкое ", вместе с работниками Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы осуществили осмотр автомобиля ГАЗ 330214з КТП- 6. при осмотре установлено, что водитель указанного транспортного средства на основании документов с признаками подделки пытался перевезти с временно оккупированной территории картины известного художника Кикинева В. М. в количестве 210 штук ческие товно стоимостью более 3,5 млн.гривен", - рассказали в штабе.

Был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП. Товарно-материальные ценности изъяли до принятия законного решения.