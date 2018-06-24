Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Крым является украинским. Об этом он сообщил во время встречи с представителями российских региональных средств массовой информации, сообщает Радио Свобода в Twitter.

"У нас даже не рассматривается, что Россия захватит Беларусь. Но Крым - украинский", - сказал он.

Лукашенко также заявил, что "если бы не Россия, то ДНР и ЛНР уже давно бы не было".

Отметим, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не признает ДНР и ЛНР.

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