В городе Манаус, расположенном в штате Амазонас в Бразилии, анаконда длиной 3,35 метров пыталась переползти дорогу, в результате чего почти полностью ее перекрыла. Об этом сообщает UPI .

"Шокированные свидетели сняли, как анаконда длиной в 3,35 метров, переползает через дорогу", - говорится в сообщении.

Также необычный случай сняли на видео, которое обнародовали на канале ViralHog на YouTube.

Автор ролика рассказал, что дорога, на которой заметили анаконду, проходит сквозь самую большую зеленую зону в городе. В данном районе иногда можно увидеть диких животных.

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