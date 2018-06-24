|Генсек Совета Европы завтра официально будет просить Путина освободить Сенцова
|24.06.2018 20:40
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Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд в понедельник, 25 июня, подаст официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в российской колонии. Об этом сообщает со ссылкой на DW.
"В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова", -
сообщил директор департамента коммуникаций, заместитель
генсекретаря СЕ Даниэль Гольтґен.