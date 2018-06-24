Ни одна команда еще не забивала шесть голов в одном матче на этом турнире

Хет-трик в матче с Панамой сделал нападающий Кейн. Он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

В первом матче группового этапа Кейн забил оба гола англичан в ворота сборной Туниса (тогда Англия одержала победу со счетом 2: 1).

Выиграв в Панамы, англичане обеспечили себе участие в 1/8 финала чемпионата мира. Из группы G, в которой играет сборная Англии, также вышла в плей-офф команда Бельгии. Эти две сборные сыграют между собой 28 июня.

Ни одна из команд еще не забивала шесть голов в одном матче на этом турнире. По пять голов забивали сборная России (5: 0 в матче с Саудовской Аравией) и команда Бельгии (5: 2 в матче с Тунисом).