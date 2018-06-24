|Новым главой Славянска избрали бойца АТО
|24.06.2018 20:44
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Новым секретарем горсовета и и.о. городского головы города Славянск Донецкой области стал участник АТО, кандидат по мажоритарному округу от Блока Петра Порошенко Олег Зонтов.
Его предшественник, регионал Павел Придворов, покинул свой пост под давлением общественности и угрозой люстрации. Кандидатуру Зонтова, депутата Славянского горсовета и по совместительству бойца 92-й механизированной бригады ВСУ, предложили местные активисты.
Выдвижение прошло в воскресенье, 12 октября, на народном вече в Славянске. Назначить нового городского главу митингующие потребовали в течение недели.
Сам Зонтов заявил, что в случае назначения он останется военнослужащим, но будет откомандирован в Славянск в качестве и.о. мэра командованием ВСУ. При этом отказываться от участия в парламентских выборах он не планирует.
Напомним, экс-мэр Славянска, одиозная Неля Штепа, сейчас находится под арестом - ее обвинили в пособничестве боевикам и посягательстве на территориальную целостность Украины.