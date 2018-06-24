Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган по состоянию на 19.00 набрал более 57% голосов избирателей. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Эрдоган может выиграть выборы в первом туре Фото: ЕРА Главный кандидат от оппозиции Мухаррем Индже получает 28,25%. На третьем месте (7,45%) единственная между кандидатов женщина, представитель правоцентристской Хорошей партии Мерал Акшенер.24 июня прошло голосование на президентских выборах и выборах в парламент 27-го созыва Турции. Избирательные участки закрылись в 17.00 (время по Киеву и по Стамбулу сейчас совпадает).Кандидатуры на пост президента Турции выдвинуло шесть человек. После выборов Турция должна перейти к президентской форме правления. Новый глава государства получит расширенные полномочия – сможет самостоятельно назначать высокопоставленных чиновников и издавать указы без одобрения парламента. Пост премьер-министра будет упразднен.Эти изменения закреплены в турецкой конституции по итогам референдума, состоявшегося в апреле 2017 года.В парламентских выборах участвуют кандидаты от Партии справедливости и развития, Республиканской народной партии и других турецких политсил. 23 июня в Стамбуле миллионы людей вышли на митинг в поддержку оппозиционного кандидата Индже, сообщало издание Hurriyet. Политик и его последователи защищают идеи основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка. Согласно предварительным опросам, у Индже есть шанс на выход во второй тур, в котором, в случае объединения оппозиции, он сможет опередить действующего президента. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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