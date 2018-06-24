|На митинге с участием руководства страны Зимбабве произошел взрыв, - ОБНОВЛЕНО
|24.06.2018 20:50
|
Раненый вице-президент страныНа предвыборном митинге с участием президента Зимбабве Эммерсон Мнангагвы в субботу, 23 июня, произошел взрыв.
Фото: thestandard.co.zw
Об этом сообщает BBC.
Присутствовавший на митинге президент не пострадал. По сообщению государственных СМИ, ранения получил вице-президент Кембо Мохади.
Точное количество пострадавших не называется.
"Взрыв произошел в нескольких футах от меня, но мое время еще не пришло", - заявил президент Мнангагва.
"Сильной ответом на насилие является мир. Сильной ответом на ненависть есть любовь", - написал после атаки глава Зимбабве на своей странице в Twitter.
Обновлено:
При взрыве в Зимбабве на митинге с участием власти страны пострадали 49 человек, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.
Президент сообщил, что посетил пострадавших в госпиталях. Он осудил это набег и призвал страну к единству.
Напомним, сегодня один человек погиб и по меньшей мере 132 получили ранения в результате взрыва во время политической акции в столице Эфиопии Аддис-Абебе в поддержку нового премьер-министра страны Абия Ахмеда.
Поделитесь статьей с друзьями