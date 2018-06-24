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На митинге с участием руководства страны Зимбабве произошел взрыв, - ОБНОВЛЕНО
24.06.2018 20:50
На митинге с участием руководства страны Зимбабве произошел взрыв, - ОБНОВЛЕНО
Раненый вице-президент страны
На предвыборном митинге с участием президента Зимбабве Эммерсон Мнангагвы в субботу, 23 июня, произошел взрыв.
На митинге с участием руководства страны Зимбабве произошел взрыв, - ОБНОВЛЕНО Фото: thestandard.co.zw
Об этом сообщает BBC.
 
Присутствовавший на митинге президент не пострадал. По сообщению государственных СМИ, ранения получил вице-президент Кембо Мохади.
 
Точное количество пострадавших не называется.
 
"Взрыв произошел в нескольких футах от меня, но мое время еще не пришло", - заявил президент Мнангагва.
 
"Сильной ответом на насилие является мир. Сильной ответом на ненависть есть любовь", - написал после атаки глава Зимбабве на своей странице в Twitter.
 
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При взрыве в Зимбабве на митинге с участием власти страны пострадали 49 человек, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.
 
Президент сообщил, что посетил пострадавших в госпиталях. Он осудил это набег и призвал страну к единству.
 
Напомним, сегодня один человек погиб и по меньшей мере 132 получили ранения в результате взрыва во время политической акции в столице Эфиопии Аддис-Абебе в поддержку нового премьер-министра страны Абия Ахмеда.
  • По меньшей мере 130 человек пострадали в результате взрыва на митинге в Эфиопии

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