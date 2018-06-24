Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил встречу в Милане с участием президента Украины Петра Порошенко как "позитивную".

"Это было хорошо, это было положительно," - сказал Путин журналистам после обсуждения на полях саммита азиатских и европейских лидеров в Милане.

В то же время, как отмечает Reuters, несмотря на оптимистичный комментарий российского президента, на встрече не было никаких признаков решительного прорыва в решении кризиса в Украине.

Ранее британский премьер Дэвид Кэмерон, также принимавший участие во встрече мировых лидеров в Милане по ситуации в Украине, процитировал Путина, который заявил, что Россия не хочет разделения Украины и замораживания кризиса в стране.

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