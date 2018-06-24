Ученые из Германии рассказали, что из-за регулярного стресса развиваются заболевания глаз, что может стать одной из главных причин потери зрения. Об этом сообщает Newsyou .

Исследователи сделали соответствующие выводы, проанализировав результаты тестов прошлых лет, в ходе которых изучалась связь между стрессом и болезнями глаз. Было известно, что у людей, у которых уже есть заболевание глаз, стресс усугубляет его течение и приводит к обострению патологии. Позже выяснилось, что стресс повышает внутриглазное давление, в результате чего повреждаются кровеносные сосуды и развивается воспаление в тканях глаз.

Также ученые указали, что стресс - не только следствие, а и причина глаукомы, диабетической ретинопатии, ишемической нейропатии зрительного нерва и возрастной макулярной дегенерации.

Согласно исследованию 2017 года, которое провели в Соединенных Штатах Америк, в список самых стрессовых профессий вошли медсестры и акушеры, преподаватели, социальные работники, юристы, администраторы.

Как сообщал svodka.net ранее, ученые провели исследование , в результате которого пришли к выводу, что чем быстрее человек принимает пищу, тем меньше у него шансов остаться здоровым.

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