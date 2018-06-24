Ночью боевики один раз открыли огонь по украинским позициям, а под утро полчаса обстреливали ВСУ с БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны, полковник Максим Праута, передает

"В течение ночи на Донецком направлении российские наемники один раз открывали огонь по нашим защитникам с РПГ и стрелкового оружия в районе населенного пункта Гнутово. А уже под утро в течение почти получаса враг пытался спровоцировать подразделения Объединенных сил на ответ, ведя по нашим позициям близко Крымского на Луганском направлении огонь из БМП, гранатометов и стрелкового оружия, а также выпустив 3 мины", - рассказал Праута.

Как уточнил он, потерь между наших военных с начала текущих суток нет.

Напомним, за минувшие сутки 5 наших защитников получили ранения.

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