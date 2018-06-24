У 30-летнего Дину Алекса, который написал предсмертную записку после поражения сборной Аргентины по футболу в матче чемпионата мира, было мало друзей, отмечают его знакомые. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Фаны сборной Аргентины тяжело переживали разгром любимой команды на ЧМ по футболу Фото: EPA Как сообщили правоохранители, тело мужчины нашли в реке Миначил близко от его дома утром 24 июня. Знакомые отметили, что у мужчины, который работал бухгалтером, было мало друзей, но он был футбольным болельщиком и фанатом аргентинского футболиста Лионеля Месси.Алекс исчез 22 июня, оставив письмо, в котором сообщил, что не может пережить поражение сборной Аргентины по футболу в матче чемпионата мира против Хорватии. Известно, что 30-летний суперфан аргентинской сборной ушел из дому около 5.00.21 июня Аргентина уступила Хорватии со счетом 0:3 в матче группового этапа мирового первенства, что значительно снизило шансы вице-чемпионов мира 2014 года на выход в 1/8 финала. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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