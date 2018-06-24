В Сети появились две аудиозаписи телефонных разговоров, на которых слышно, как зам губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского Геннадий Корбан отдает приказы советникам губернатора по «разборкам» с Оппозиционным блоком, сообщает интернет-издание "Kraina".

В частности, у Николая Колесника Корбан уточняет, когда командир батальона Нацгвардии «Днепр-1» Юрий Береза сможет публично избить Александра Вилкула - одного из лидеров «Оппозиционного блока». Заметим, что в специфических кругах Колесник также известен как руководитель ОПГ по кличке «Тайсон».

А на второй записи слышно, как Корбан приказывает Алексею Салкочу «внагляк» снести всю наружку «Оппозиционного блока». «Леша, найди бригаду и все Вилкула, б**дь, бигборды на х*й спилить. Внагляк! Без документов, без ничего. Просто подъезжают и спиливают к е**ням все. Всех его представителей и «Оппозиционного блока», - вот одна из цитат этого разговора.

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