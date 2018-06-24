|Британский министр не исключил продления переходного периода после Brexit
|24.06.2018 21:01
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Британский министр внешней торговли Лиам Фокс не исключил продления переходного периода после выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает со ссылкой на Sky News.
"Если переходный период должен быть расширен по техническим
причинам ... например, другая страна не смогла ратифицировать
соглашение или у нас не хватит технических средств. В этом не будет
ничего страшного. Я 40 лет ждал этого события, мы сможем подождать
еще пару месяцев", - сказал Лиам Фокс.