|Ірина Білик похвалилася молодшим сином (ФОТО)
|24.06.2018 21:05
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Нагадаємо, сина Ірини Білик, Табріза, народила сурогатна мама.
Так ось, молодшому синові Ірини Білик скоро виповниться два роки. Хлопчик помітно підріс. І його знаменита мама все частіше стала публікувати з ним фотографії. Ось і новий знімок опублікувала зірка в Інстаграмі.
Нагадаємо, Ірина Білик виховує сина Табріза разом з фотографом і художником азербайджанського походження Асланом Ахмадовим. Вони офіційно не розписані. Але вже заручені. І Ірина Білик планує своє весілля з Ахмадовим.
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