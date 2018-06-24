Співачка Ірина Білик приховує від громадськості свого молодшого сина. Але на цей раз вирішила зробити виняток і опублікувала сімейне фото.



Допис, поширений Ирина Билык (@bilyk_iryna) 22 Чер 2018 р. о 5:33 PDT



Нагадаємо, сина Ірини Білик, Табріза, народила сурогатна мама.



Так ось, молодшому синові Ірини Білик скоро виповниться два роки. Хлопчик помітно підріс. І його знаменита мама все частіше стала публікувати з ним фотографії. Ось і новий знімок опублікувала зірка в Інстаграмі.



Нагадаємо, Ірина Білик виховує сина Табріза разом з фотографом і художником азербайджанського походження Асланом Ахмадовим. Вони офіційно не розписані. Але вже заручені. І Ірина Білик планує своє весілля з Ахмадовим.







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