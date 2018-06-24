По словам источника CNN, футболист английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах не желает быть использованным в политических целях, следовательно после публичного внимания к себе со стороны лидера Чечни Рамзана Кадырова чувствует себя незащищенным. На ЧМ 2018 Салах сыграл только в матче против России Фото: ЕРА Причиной подобных размышлений стало освещаемое в СМИ повышенное внимание к Салаху со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.Из-за этого футболист, по словам собеседника агентства, чувствует себя незащищенным, поскольку не желает заниматься ничем, кроме футбола, и против того, чтобы быть использованным в политических целях.Команда из Египта базируется на футбольном чемпионате в Грозном, и 10 июня Кадыров вынудил Салаха нарушить режим восстановления после травмы ради публичного выхода на локальный стадион "Ахмат-Арена".19 июня египетская сборная уступила российской и потеряла шансы на выход в плей-офф мундиаля.22 июня Кадыров сообщил о присвоении игроку "Ливерпуля" звания почетного гражданина Чечни.Последний матч сборной Египта на ЧМ 2018 состоится 25 июня против Саудовской Аравии.Салах сыграл в одном матче из двух – против России. Он забил с пенальти, но его команда уступила со счетом 1:3. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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