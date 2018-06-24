|
После публичных встреч с Кадыровым Салах думает над уходом из сборной Египта – СМИ
|
24.06.2018 21:05
|
По словам источника CNN, футболист английского "Ливерпуля" Мохаммед
Салах не желает быть использованным в политических целях,
следовательно после публичного внимания к себе со стороны лидера
Чечни Рамзана Кадырова чувствует себя незащищенным. На ЧМ 2018
Салах сыграл только в матче против России Фото: ЕРА Причиной
подобных размышлений стало освещаемое в СМИ повышенное внимание к
Салаху со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.Из-за этого
футболист, по словам собеседника агентства, чувствует себя
незащищенным, поскольку не желает заниматься ничем, кроме футбола,
и против того, чтобы быть использованным в политических
целях.Команда из Египта базируется на футбольном чемпионате в
Грозном, и 10 июня Кадыров вынудил Салаха нарушить
режим восстановления после травмы ради публичного выхода на
локальный стадион "Ахмат-Арена".19 июня египетская сборная
уступила российской и потеряла шансы на выход в плей-офф
мундиаля.22 июня Кадыров сообщил о присвоении игроку "Ливерпуля"
звания почетного гражданина Чечни.Последний матч сборной Египта на
ЧМ 2018 состоится 25 июня против Саудовской Аравии.Салах сыграл в
одном матче из двух – против России. Он забил с пенальти, но
его команда уступила со счетом 1:3.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира