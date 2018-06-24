Полицейские в течение нескольких часов задержали подозреваемого

Как рассказали в полиции Харьковщины, тела застреленных 40-летних супругов, а также их раненую 12-летнего ребенка обнаружила в квартире соседка.

Опросив свидетелей, правоохранители установили, что у подъезда дома был подозрительный автомобиль, который потом уехал в неизвестном направлении. Авто задержали возле станции метро Киевская. В нем обнаружили огнестрельное оружие.

Подозреваемого задержали по ориентировке, он пытался выехать из Харькова.

Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство.

"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления. Следователи квалифицировали ее по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчину, причастного к совершению убийства, задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Следственные действия продолжаются", - отметили в полиции.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Фото: facebook.com/police.kharkov

Фото: facebook.com/police.kharkov

Фото: facebook.com/police.kharkov

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