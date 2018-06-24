|В Харькове расстреляли семью: мать и отец погибли, ребенок ранен
|24.06.2018 21:05
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Полицейские в течение нескольких часов задержали подозреваемогоВ Харькове застрелили 40-летних мужа и жену. Их 12-летний ребенок получил ранения.
Фото: facebook.com/police.kharkov
Как рассказали в полиции Харьковщины, тела застреленных 40-летних супругов, а также их раненую 12-летнего ребенка обнаружила в квартире соседка.
Опросив свидетелей, правоохранители установили, что у подъезда дома был подозрительный автомобиль, который потом уехал в неизвестном направлении. Авто задержали возле станции метро Киевская. В нем обнаружили огнестрельное оружие.
Подозреваемого задержали по ориентировке, он пытался выехать из Харькова.
Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство.
"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления. Следователи квалифицировали ее по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчину, причастного к совершению убийства, задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Следственные действия продолжаются", - отметили в полиции.
Фото: facebook.com/police.kharkov
Фото: facebook.com/police.kharkov
Фото: facebook.com/police.kharkov
Фото: facebook.com/police.kharkov
Напомним, СБУ заявила, что предупредила террористический акт в Харькове возле памятника воинам УПА, заказанный спецслужбами РФ.
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